Петербуржцев 26 октября ждет теплая и облачная погода

В Петербурге синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, однако вероятность осадков остаётся низкой. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своём Телеграм-канале.

Эксперт также добавил, что в Ленинградской области возможны небольшие дожди, которые в основном затронут южные районы региона. Температура воздуха в Петербурге поднимется до 10-12 градусов Цельсия, в то время как в области она варьируется от 8 до 13 градусов.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. В предстоящие выходные в некоторых местах ожидаются небольшие дожди, а температура воздуха составит около 9-11 градусов.