В преддверии Дня работника пассажирского транспорта в БКЗ «Октябрьский» прошел большой концерт

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта в Большом зале БКЗ «Октябрьский» прошло торжественное мероприятие, посвященное этому профессиональному празднику. На сцене собравшихся поздравили представители власти и артисты.

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, депутат Законодательного Собрания Алексей Цивилев и известные исполнители выразили свои наилучшие пожелания петербургским транспортникам.

В ходе праздника 40 лучших работников транспортных предприятий города удостоились почётных наград, включая Благодарности Министерства транспорта Российской Федерации, Благодарности Губернатора Петербурга, Благодарности Законодательного Собрания и Нагрудный знак «Почетный автотранспортник».

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев подчеркнул, что комфорт и безопасность пассажиров, выбирающих общественный транспорт в Северной столице, остаются основными приоритетами. Он отметил, что перед транспортным комплексом города стоят важные и амбициозные задачи, и выразил уверенность в успешной реализации запланированных проектов с высоким качеством. В заключение, он пожелал всем работникам и ветеранам отрасли здоровья, энергии и благополучия.

Вице-губернатор Кирилл Поляков также принял участие в награждении, вручив дипломы лучшим сотрудникам.