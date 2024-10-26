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Петербургских водителей призвали обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга»

Фото: baltphoto/Надежда Цветкова

Петербург перешел на отечественное программное обеспечение для управления парковочным пространством, что привело к обновлениям в работе соответствующей системы. Все автомобилисты, использующие мобильные устройства на базе Android, должны обновить приложение «Парковки Санкт-Петербурга» через RuStore или Google Play, чтобы воспользоваться новыми функциями.

Кроме того, владельцы устройств с операционными системами iOS и Android могут осуществлять оплату за парковку через мобильную версию портала parking.spb.ru. Для этого потребуется пройти простую процедуру регистрации или авторизации на сайте.

На данный момент доступные способы оплаты парковки включают: мобильное приложение «Парковки Санкт-Петербурга», личный кабинет на сайте parking.spb.ru, паркоматы и мобильное приложение «Парковки России». В скором времени ожидается информация о добавлении новых способов оплаты.

Напомним, что зона платной парковки функционирует с 8:00 до 20:00. В указанный период необходимо оплачивать парковочные сессии в течение нескольких минут после того, как автомобиль будет припаркован.

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