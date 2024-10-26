Температура в Петербурге останется выше климатической нормы на выходных

В Петербурге 26 октября сохранится влияние северной периферии антициклона, что обусловит стабильные температурные показатели и облачные условия. По информации ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температурный режим в Северной столице останется на уровне выше климатической нормы, при этом вероятность осадков будет низкой.

Согласно прогнозу, в течение субботы температура воздуха в Петербурге будет колебаться между 10 и 12 градусами Цельсия. В Ленинградской области ожидается несколько более высокие значения — до 13 градусов. Облачность с возможными прояснениями станет характерной чертой погоды в этот день, а небольшие дожди могут коснуться только южных районов региона.

Ветер, дующий с юго-запада, будет иметь скорость 4-9 м/с, создавая умеренные условия. Атмосферное давление останется повышенным, составив 766 мм рт. ст. Это сочетание факторов обеспечивает стабильность погоды, однако все же стоит учесть вероятность небольших дожди в выходные дни.

На воскресенье, 27 октября, синоптики предсказывают аналогичные температурные условия с отметками 9-11 градусов тепла. Небольшие дожди ожидаются в некоторых районах города, что добавит свежести в осенние дни. Несмотря на это, жителям Петербурга следует воспользоваться возможностью насладиться сравнительно теплой и сухой погодой, прежде чем начнется более холодный период.