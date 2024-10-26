«Поезд дружбы» совершил свой первый рейс по маршруту Петербург – Минск

Состоялся первый рейс нового «Поезда дружбы», который курсирует между Петербургом и Минском. Все билеты на этот рейс были распроданы.

В пути следования предусмотрены остановки на нескольких станциях в России, среди которых Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники и Невель. На территории Республики Беларусь поезд остановится в Витебске, Орше, Толочине, Крупках, Борисове, Жодино и Смолевичах. Эти остановки обеспечивают удобный доступ для пассажиров из различных регионов.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что из Петербурга запланировано еще два рейса: 31 октября и 6 ноября. В свою очередь, из Минска поезда отправятся 26 октября, а также 1 и 7 ноября. Новый маршрут создает дополнительные возможности для путешествий и укрепляет связи между Россией и Белоруссией.