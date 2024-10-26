Трое пострадавших при нападении в гипермаркете Петербурга остаются в реанимации

В Петербурге трое человек, получившие травмы в результате нападения на посетителей гипермаркета, по-прежнему находятся в реанимации. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что среди пострадавших имеется мужчина с проникающим ранением живота, который находился в крайне тяжелом состоянии и уже перенес операцию. В настоящее время он остается в реанимации под наблюдением врачей. Аналогичная ситуация наблюдается и с двумя женщинами, получившими травмы в ходе инцидента. Одна из них уже прошла операцию и была переведена в отделение реанимации с состоянием, стабильным, но средней степени тяжести. Вторая женщина также находится в реанимации для дальнейшей диагностики и уточнения характера повреждений; ее состояние также оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, два других пострадавших были доставлены в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии с повреждениями грудной клетки и легкого, а мужчина имеет легкие травмы кисти и области надключичной впадины.