Вылетевший рейсом Петербург — Дубай самолет приземлился в Баку из-за атаки Израиля

Самолет, вылетевший из аэропорта Пулково в Петербурге и направлявшийся в Дубай, приземлился в Баку. Как сообщает «Мойка78», причиной для перенаправления рейса стали авиаудары, которые Израиль нанёс по объектам в Иране.

По словам пассажирки, вылет рейса FZ 992 состоялся в ночь на 26 октября. Пилоты объявили о необходимости изменить маршрут и приземлиться в Баку в связи с угрозой, вызванной атакой Израиля. Самолет должен вылететь в Дубай утром 26 октября, однако ситуация остаётся неопределённой.

В настоящее время пассажирам предоставляют горячее питание в ожидании дальнейших инструкций.