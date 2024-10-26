Квартиру Ирины Болгар в Петербурге выставили на продажу за 18 млн рублей

Стало известно о продаже квартиры, в которой до встречи с Павлом Дуровым проживала Ирина Болгар. Эта недвижимость расположена в самом центре Петербурга, и за нее просят 18 миллионов рублей. Интересно, что судебные разбирательства по поводу квартиры длились целых 15 лет, однако в деле произошел неожиданный поворот.

По информации от репортеров, папарацци недавно посетили место, где находится квартира, которая больше не нужна Ирине Болгар. Она решила отказаться от своих прав на это жилье. Ранее сообщалось, что родственники Болгар на протяжении более пятнадцати лет пытались вернуть апартаменты в свою собственность через суд, сообщила spb.kp.ru.

На данный момент Ирина Болгар самостоятельно отказалась от прав на квартиру. Ее гражданский муж, Павел Дуров, обеспечивает не только ее, но и троих детей от предыдущего брака. При этом стало известно, что само жилье находится в не самом лучшем состоянии и требует ремонта. В квартире вырваны розетки, а люстры свисают на одних проводах. Мебели почти нет, обои пришли в негодность, а паркет и линолеум, хотя и сохранились, находятся в ужасном состоянии.