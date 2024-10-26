Парламент Петербурга обсудил продление «заморозки» программы реновации

В Законодательное собрание Петербурга внесли законопроект, предусматривающий продление приостановки программы комплексного развития территорий (КРТ) до 1 января 2026 года.

Этот документ появился на официальном сайте городского парламента. Инициаторами законопроекта выступили руководители всех фракций Законодательного собрания.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного проекта закона связано с анализом возможности внесения корректировок в федеральное законодательство, касающееся комплексного развития территорий.