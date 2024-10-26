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В Петербурге стали чаще предлагать работу студентам

Фото: Baltphoto

Аналитики сервиса «Авито Работа» опубликовали данные об увеличении числа вакансий для студентов по итогам третьего квартала 2024 года. Вакансий стало на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди профессий, наиболее востребованных в этом сегменте, выделяется работа кладовщика. За прошедший год компании значительно чаще указывали в объявлениях, что эта должность подходит студентам без опыта. Средняя зарплата для кладовщиков составляет 86,1 тысячи рублей в месяц.

Также наблюдается резкий рост спроса на разнорабочих, который увеличился на 134%, и на администраторов, спрос на которых возрос на 117%. В этих категориях студентам предлагают зарплату в размере 61,1 тысячи и 50,5 тысячи рублей соответственно. Эксперты подчеркивают, что в среднем предложения по заработной плате для начинающих специалистов увеличились за год на 18%, что говорит о положительных тенденциях на рынке труда для молодежи.

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