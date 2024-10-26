Одного из пострадавших при нападении в «О’Кее» перевели на амбулаторное лечение

В Петербурге один из пострадавших в результате нападения с ножом в супермаркете получил возможность пройти амбулаторное лечение. Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил об этом, посетив пострадавших в больнице и озвучив детали их состояния.

По словам чиновника, на видео, опубликованном Смольным, один из пациентов уже переведен на амбулаторное лечение. В НИИ скорой помощи продолжает находиться 66-летняя женщина, у которой диагностирована колото-резаная рана груди. В настоящее время ее лечат в палате интенсивной терапии. Эргашев добавил, что жизнь этой пациентки вне опасности, и в ближайшее время планируется ее перевод в обычное отделение.

Кроме того, вице-губернатор уточнил, что еще троим пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь в 26-й больнице города.