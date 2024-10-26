  • 18+

  • Сегодня

    27.10.24, Вс

    Погода

    +9°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

Одного из пострадавших при нападении в «О’Кее» перевели на амбулаторное лечение

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге один из пострадавших в результате нападения с ножом в супермаркете получил возможность пройти амбулаторное лечение. Вице-губернатор Олег Эргашев сообщил об этом, посетив пострадавших в больнице и озвучив детали их состояния.

По словам чиновника, на видео, опубликованном Смольным, один из пациентов уже переведен на амбулаторное лечение. В НИИ скорой помощи продолжает находиться 66-летняя женщина, у которой диагностирована колото-резаная рана груди. В настоящее время ее лечат в палате интенсивной терапии. Эргашев добавил, что жизнь этой пациентки вне опасности, и в ближайшее время планируется ее перевод в обычное отделение.

Кроме того, вице-губернатор уточнил, что еще троим пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь в 26-й больнице города.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Зенит выплатит Спартаку 1 млн евро за чемпионский титул Соболева

    Зенит выплатит Спартаку 1 млн евро за чемпионский титул СоболеваНовости
    Футбольный клуб «Зенит» планирует выплатить московскому «Спартаку» дополнительный бонус в размере 1 миллиона евро в…

      Одного из пострадавших при нападении в «О’Кее» перевели на амбулаторное лечение

        Одного из пострадавших при нападении в «О’Кее» перевели на амбулаторное лечениеНовости
        В Петербурге один из пострадавших в результате нападения с ножом в супермаркете получил возможность пройти…

          В Петербурге ищут поставщика услуг по охране городского парламента

            В Петербурге ищут поставщика услуг по охране городского парламентаНовости
            В Петербурге начались поиски поставщика услуг для охраны Законодательного собрания. 26 октября стало известно, что…

              На Адмиралтейских верфях в Петербурге открыли выставку «Новые передвижники»

                На Адмиралтейских верфях в Петербурге открыли выставку «Новые передвижники»Новости
                В Петербурге, на Адмиралтейских верфях, состоялось торжественное открытие выставки, посвященной художникам ассоциации «Новые передвижники». Это…

                  Петербургский боксер и блогер оказался в больнице после соревнований

                    Петербургский боксер и блогер оказался в больнице после соревнованийНовости
                    Молодой боксер и блогер из Петербурга получил серьезные травмы после окончания соревнований по боксу. 26…

                      Фонтан в сквере Александра Володина протестируют до наступления холодов

                        Фонтан в сквере Александра Володина протестируют до наступления холодовНовости
                        В Петербурге в сквере Александра Володина установят новый фонтан, высота потоков воды которого будет достигать…