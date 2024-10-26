На Адмиралтейских верфях в Петербурге открыли выставку «Новые передвижники»

В Петербурге, на Адмиралтейских верфях, состоялось торжественное открытие выставки, посвященной художникам ассоциации «Новые передвижники». Это событие приурочили к 320-летию со дня основания данного исторического предприятия.

Как отметила пресс-служба Адмиралтейских верфей, выставленные полотна расположены в здании заводоуправления и в холле центральной столовой. На картинах изображены производственные площадки, набережные, заводские проходные, стапели и процесс строительства новых судов.

Марина Кулагина, представитель предприятия, подчеркнула значимость выставки, отметив, что Адмиралтейские верфи являются местом притяжения талантливых людей. Она выразила уверенность в том, что инженеры, рабочие, мастера и специалисты завода своим трудом и креативностью создают великолепные и мощные корабли.