В Петербурге школьница выпала из окна четвертого этажа и выжила

В Петербурге 26 октября девятиклассница выпала из окна четвертого этажа во время вечеринки с друзьями. Событие случилось на улице Маршала Тухачевского. По информации РЕН ТВ, 16-летняя девушка была немедленно госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, а также с травмами груди и живота.

По предварительным данным, инцидент произошел во время распития алкогольных напитков в квартире. В какой-то момент школьница оказалась за пределами окна.

Состояние девятиклассницы врачи оценили как тяжелое.