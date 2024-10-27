Теплая и сухая погода ожидается в Петербурге 27 октября

В воскресенье, 27 октября, в Петербурге сохранится комфортная и сухая погода. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха будет на 4-5 градусов выше климатической нормы. На атмосферные условия влияет северная периферия антициклона, которая принесла облачность, однако дождей не предсказывают.

В этот день температура в Петербурге поднимется до +9…+11 градусов, а в Ленинградской области воздух прогреется до +7…+12 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Хотя атмосферное давление продолжит падать, оно останется на уровне выше нормы — 762 мм рт. ст.

Напомним, что на прошлой неделе Петербург установил новый температурный рекорд. Ночь на 22 октября оказалась самой теплой за всю историю наблюдений для этой даты, когда температура в темное время суток достигла +12,7 градусов. Этот показатель превысил предыдущий рекорд в +9,3 градуса, который зафиксировали в 2008 году.