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«Зенит» поборется с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ 27 октября

Фото: ФК Зенит

В предстоящий воскресный день, 27 октября, команда «Зенит» проведет матч против «Локомотива» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге, и стартует в 19:30 по московскому времени.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru обеспечат зрителей прямым эфиром данной встречи. Программа трансляции начнется за час до начала матча. Также возможность наблюдать за ключевым событием тура предоставят онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск», которые будут ретранслировать матч в режиме реального времени.

Кроме того, издание «Спорт-Экспресс» организует текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут освещены ключевые моменты и итоговые результаты противостояния между «Зенитом» и «Локомотивом». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место с 29 очками, тогда как «Локомотив» располагается на третьей позиции с 27 очками после 12 сыгранных матчей.

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