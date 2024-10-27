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В Петербурге граждане Узбекистана могут проголосовать в парламентских выборах

Выборы в Санкт-Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Петербурге открыли три избирательных участка, где граждане Узбекистана могут реализовать свое право голоса. Участки работают с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Станислав Ткаченко, эксперт Международного института мониторинга развития демократии, отметил, что в городе учатся несколько тысяч студентов и курсантов из Узбекистана, а также работают экономические мигранты. Эти группы составляют основную часть голосующих.

По прогнозам специалистов, в Петербурге на избирательных участках проголосуют около пяти тысяч граждан Узбекистана. Для всех пришедших, чтобы поддержать праздничную атмосферу выборов, организовали бесплатное угощение: ароматный плов и горячий чай. Выездная кухня будет работать на участках на протяжении всего дня, обеспечивая голосующих не только возможностью выразить свою волю, но и насладиться национальными блюдами.

 

 

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