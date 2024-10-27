Электрички Ленинградской области с 29 октября переходят на зимний график

С конца октября электрички в Петербурге и Ленинградской области начинают курсировать по зимнему расписанию. Пассажирам необходимо уточнять время отправления поездов, так как сезонное снижение пассажиропотока оказало влияние на график движения. По информации Северо-Западной пригородной пассажирской компании, изменения коснутся всех основных направлений, включая Московское, Северное, Финляндское, Витебское и Балтийское.

Переход на зимний график в Ленинградской области связан с окончанием дачного сезона. С приходом холодов жители региона все реже выезжают за город, а в некоторых пригородных поселках частота поездок заметно снижается.

Чтобы узнать актуальное расписание электричек, пассажиры могут воспользоваться специальными приложениями или посетить сайт компании.