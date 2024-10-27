Лауреатов кинофестиваля «Послание к человеку» озвучили в Петербурге

В Петербурге прошло торжественное объявление лауреатов международного кинофестиваля «Послание к человеку». Организаторы подвели итоги конкурсной программы, в которой участвовали 77 фильмов из 30 стран мира. Победителей выбрали в нескольких категориях, включая международный и национальный конкурс, а также конкурс экспериментальных короткометражек In Silico.

Высшую награду фестиваля – Гран-при – завоевал фильм «Ночь темна. Прощай здесь и везде» в режиссуре Сильваны Жоржу. В категории национального конкурса лучшей стала картина «У ветра нет хвоста», созданная тандемом Ивана Власова и Никиты Сташкевича. В рамках международного конкурса экспериментальных короткометражек In Silico приз заслужил Фрэнк Хит с фильмом «Береги свой дом (пойми правильно)». Специальный приз от почетного президента мероприятия Михаила Литвякова получил Алексей Ханютин за его работу «Вечно живой».

Кинофестиваль «Послание к человеку», начавший свою историю в 1989 году, был задуман ленинградским режиссером Михаилом Литвяковым, который и возглавил этот проект. Основной целью события стало стремление развить творческие контакты и обмен идеями между кинематографистами различных стран.