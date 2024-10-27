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В Петербурге прошел XVII Международный форум «Старшее поколение»

Фото: vk.com/krgv_live

В Петербурге прошел XVII Международный форум под названием «Старшее поколение». Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Форум имеет целью вовлечение людей серебряного возраста в активную жизнь города и демонстрацию возможностей для поддержания активного долголетия. Мероприятие стало платформой для обмена опытом и идеями среди участников.

В рамках форума прошли пленарные заседания, а также творческие и спортивные мероприятия. Участники имели возможность посетить различные экспозиции, где узнали о востребованных профессиях и актуальных направлениях в мире труда.

На мероприятии представили более 50 регионов России и 4 зарубежные страны, что подчеркнуло международный характер форума и интерес к проблемам старшего поколения.

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