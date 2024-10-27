В Петербурге задержали сотрудника полиции, избившего владельца продуктового магазина

В Петербурге задержали Руслана Сентемова, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД. В отношении него инициировано уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, согласно информации, поступившей от источников 78.ru.

Ситуация развивалась после того, как в правоохранительные органы поступило заявление от владельца магазина, расположенного на углу Миллионной улицы и набережной реки Мойки. По словам пострадавшего, 28 сентября около полуночи он находился на улице, прямо перед входом в свой магазин, когда к нему подошли неизвестные лица в полицейской форме. Они заявили о намерении закрыть торговую точку, после чего надели на бизнесмена наручники и посадили в служебный автомобиль.

Спустя некоторое время к пострадавшему подошел человек в гражданской одежде, который представился заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД. Он сообщил, что «вынесет» магазин и ударил предпринимателя по голове, оглушив его. Затем полицейский нанес удар головой в область носа заявителя. Сотрудники полиции, находившиеся рядом, не вмешивались, воспринимая нападавшего как своего начальника. В заявлении пострадавшего указано, что в момент инцидента майор полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.