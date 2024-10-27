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Дмитрий Дюжев признался, что не боится санкций после роли Джо Байдена в сериале «Гудбай»

Фото: пресс-служба ТНТ

Российский актер Дмитрий Дюжев, исполнивший роль президента США Джо Байдена в сериале «Гудбай», в интервью «Газете.Ru» заявил, что не испытывает страха перед возможными санкциями со стороны американских властей. Он отметил, что уже столкнулся с ограничениями со стороны Канады и Латвии.

«У меня уже есть санкции от Канады и Латвии. Если вдруг еще и от США добавят, то и что?! Я не боюсь», — поделился Дюжев.

Актер также рассказал о реакции Запада на информацию о съемках сериала «Гудбай». Он отметил, что там была разработана специальная программа, посвященная ему, режиссеру и сценаристам. В этой программе возникли вопросы о том, кто эти люди, решившиеся создать сериал о власти США, и кто из них согласился сыграть роль Байдена.

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