В петербургских магазинах проверят семечки после жалоб о наличии в них кадмия

В Петербурге планируют провести проверки семян подсолнечника на безопасность после информации в СМИ о том, что в них обнаружен кадмий. Депутат городского парламента Андрей Рябоконь сообщил о данном решении, получив ответ от государственного бюджетного учреждения «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг». Об этом он рассказал 28 октября на своем телеграм-канале.

В ответе уточняется, что семена подсолнечника войдут в список пищевых продуктов, которые будут отбираться в торговых сетях для лабораторных исследований с целью оценки их безопасности. Эти проверки планируется осуществить в 2025 году.

Поводом для данной инициативы стали сообщения, появившиеся в конце сентября, о том, что на прилавках петербургских магазинов реализуются семечки, содержащие опасный для здоровья человека металл — кадмий. Этот токсичный элемент имеет свойство накапливаться в организме и способен вызывать серьезные патологии.

Кадмий в первую очередь негативно воздействует на почки и нервную систему. Кроме того, его накопление приводит к блокировке синтеза витамина D, что нарушает минерализацию костной ткани. Употребление даже небольшой дозы кадмия, например, 30 мг с пищей или 15 мг с жидкостью, может привести к отравлению.