Участники конференции Авито узнали о трендах в электронной коммерции

Специалисты подвели итоги конференции «Авито для продавцов», которая состоялась 24 октября 2024 года в МТС Live Холл в Москве.

Это событие объединило более 5 тысяч участников на месте встречи и привлекло внимание более 160 тысяч зрителей через онлайн-трансляцию. На мероприятии выступили около 80 экспертов, которые поделились своими взглядами на актуальные вопросы электронной коммерции и представили современные методы повышения охватов аудитории и привлечения новых клиентов.

Управляющий партнер Авито Иван Гуз в своем приветственном слове указал на важность коммуникации между продавцами и покупателями. Покупатели стремятся получать информацию из первых уст, они задают вопросы, уточняют условия и ожидают быстрой реакции.

«Продавцам на Авито важно быть открытыми и коммуницировать с покупателями через разные каналы на платформе», – пояснил Иван Гуз.

Одной из главных тем конференции стали изменения в поведении пользователей и актуальные тренды в электронной коммерции. Специалисты отметили, что электронные сервисы активно осваиваются пользователями в регионах. Данные Авито показывают, что из 35 миллионов покупателей 70% проживают в регионах (цифры в среднем за месяц).

Также обсуждалась тенденция омниканальности. Михаил Бурмистров, управляющий партнер INFOLine-Аналитика, сообщил, что в России объемы онлайн-продаж продолжают расти, в то время как в других странах наблюдается спад.

«47% товаров россияне покупают в онлайне, и этот тренд сохраняется», — добавил Михаил Бурмистров.

Обсуждая поведение продавцов, эксперты отметили, что они становятся все более требовательными к трафику и прозрачности конкуренции. Продавцы хотят иметь четкое представление о том, как их товары представлены на платформе, и какие меры можно предпринять для повышения их видимости.

«Сегодня у нас 30 млн активных листеров в месяц, большинство из них — это частники», — пояснил Алексей Гевлич, директор департамента стратегии и развития вертикали Авито Товары.

В ряды пользователей вливается малый и средний бизнес, для которого электронные площадки становятся современным инструментом.

Также было отмечено, что с каждым годом сервисы доставки набирают популярность, так как потребители стремятся сэкономить время. В этом сегменте наблюдается рост интереса, что подтверждается данными Авито Доставка, которая за 2024 год увеличила свои показатели в 1,5 раза.

Внимание также уделяется продвижению бизнеса на электронных площадках.

По словам Ильи Дудковского, директора бизнес-направления Авито Бизнес 360, платформы заинтересованы в привлечении малого и среднего бизнеса, который дает 20% ВВП страны. Половина микропредприятий использует Авито.

Электронным площадкам необходимо внедрять новый функционал для повышения релевантности трафика. Сергей Хакимов, директор по продукту вертикали Авито Товары подтвердил тезис цифрами: анализ категорий товаров позволил увеличить число подкатегорий с 8 до 750.

Специалисты также поделились особенностями развития различных бизнес-ниш, что может помочь предпринимателям определить актуальные направления для старта и понять потребительские предпочтения.

Никита Захаров, руководитель категории Fashion, отметил, что среди покупателей в тренде яркие цвета, костюмы для особых случаев и аксессуары, а популярность отечественных брендов продолжает расти.

Никита Ткачев, руководитель категории «Мебель и Интерьер», сообщил о росте посещаемости этой категории на 37%.

Андрей Колпаков, руководитель направления «Стройка и ремонт», рассказал о факторах, на которые покупатели обращают внимание: ассортимент, наличие, репутация продавца, возможность доставки и предварительного осмотра.

Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника», добавил, что в регионах наблюдается рост онлайн-покупок бытовых приборов: плюс 20% в регионах по сравнению с увеличением на 8,5% в Москве и Санкт-Петербурге.

Конференция для продавцов на платформе Авито продемонстрировала не только актуальные тренды, но и открыла перспективы для бизнеса в сфере электронной коммерции. Продавцам важно адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка, активно использовать возможности коммуникации и учитывать потребности покупателей. В условиях растущей конкуренции и увеличения числа онлайн-покупателей, все будет зависеть от способности продавцов быть гибкими и открытыми к новым подходам.