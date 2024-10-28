В петербургских больницах внедрили роботов в хирургии

В Петербурге наблюдается интересная синергия между высококвалифицированными хирургами и современными роботизированными системами. Эти «бездушные машины» становятся неотъемлемой частью медицинского процесса, принося с собой множество преимуществ. Вопрос о том, смогут ли они в будущем заменить врачей, вызывает широкие дискуссии в медицинских кругах.

Термин «высокотехнологичное» уже прочно вошел в обиход и может быть применен к самым различным областям, включая медицину. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) подразумевает использование передовых технологий для лечения сложных заболеваний. В эту категорию входят методы генной инженерии, клеточные технологии и, конечно же, роботизированные системы. В 2023 году в петербургских медицинских учреждениях высокотехнологичную помощь получили 157 158 человек, что на 19% больше по сравнению с 2018 годом, пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Несмотря на опасения, связанные с возможным «восстанием машин», роботы уже на протяжении пяти лет помогают хирургам в Петербурге спасать жизни. Они активно применяются в лечении онкологических заболеваний. В этом году в Северной столице начались доклинические испытания роботизированного комплекса для фотодинамической терапии раковых опухолей, созданного учеными из ЛЭТИ и компании «М-Робот». Популярность также завоевала система da Vinci, с помощью которой с 2007 года в России проведено около 30 тысяч операций. В Петербурге эту систему можно найти в шести медицинских учреждениях, из которых три находятся в муниципальной, а три — в федеральной собственности.

Согласно данным специализированной информационной системы ВМП Минздрава России, в 2023 году в Петербурге было проведено 692 операции с использованием роботизированных технологий, включая абдоминальную хирургию, акушерство и гинекологию, онкологию, торокальную хирургию и урологию. В 2022 году таких операций было 569, а в 2021 году — 575. Вячеслав Бороденчик, член комиссии Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению, отметил, что Санкт-Петербург является одним из ведущих медицинских центров России, привлекающим пациентов как из других регионов страны, так и из-за границы. Активно развивается медицинский туризм, но увеличение числа роботизированных систем не является самоцелью. Существующее дорогостоящее оборудование должно использоваться эффективно, а медицинский персонал необходимо обучить.

Каждый гражданин России имеет право на получение высоких технологий, включая роботизированные операции. Бесплатное лечение возможно при наличии квоты от государства.

Дмитрий Ильин, руководитель центра роботической хирургии Мариинской больницы, сообщил о том, что за пять лет с помощью системы da Vinci в его учреждении провели более 650 операций, из которых более 500 — урологические. Этот аппарат включает консоль хирурга, видеостойку и консоль пациента. На консоли хирурга отображается трехмерное изображение рабочего пространства в высоком разрешении. Хирург управляет инструментами с помощью ножных педалей и джойстиков, что создает ощущение управления автомобилем — многие действия становятся автоматическими благодаря накопленному опыту.