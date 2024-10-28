  • 18+

  • Сегодня

    28.10.24, Пн

    Погода

    +8°

  • 18+

  • Курсы валют

    $96.67 €104.81 ¥13.5

В AppStore завершилась модерация приложения «Парковки Санкт-Петербурга»

Фото: Baltphoto/Надежда Цветкова

В AppStore успешно завершился процесс модерации обновленного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Теперь пользователям с операционной системой iOS рекомендуют обновить или скачать новую версию приложения, чтобы обеспечить его корректное функционирование.

Кроме того, для оплаты парковки в Петербурге доступны несколько удобных способов. Владельцы автомобилей могут воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте parking.spb.ru, а также осуществлять платежи через паркоматы, расположенные на территории города.

Для абонентов мобильных операторов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предусмотрена возможность оплаты с помощью SMS-сообщений на номер 3065. Кроме того, пользователи могут воспользоваться приложением «Парковки России», которое также предоставляет возможность оплаты парковочных услуг.

Получить дополнительную информацию о работе парковочного пространства в Петербурге можно, позвонив в круглосуточный контакт-центр по номеру 417-50-00. Служба поддержки готова ответить на все вопросы и помочь пользователям с любыми возникающими проблемами.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В AppStore завершилась модерация приложения «Парковки Санкт-Петербурга»

    В AppStore завершилась модерация приложения «Парковки Санкт-Петербурга»Новости
    В AppStore успешно завершился процесс модерации обновленного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Теперь пользователям с операционной системой…

      В петербургских больницах внедрили роботов в хирургии

        В петербургских больницах внедрили роботов в хирургииНовости
        В Петербурге наблюдается интересная синергия между высококвалифицированными хирургами и современными роботизированными системами. Эти «бездушные машины»…

          Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в Петербурге

            Какую площадку выбрать для прогулок с ребенком в ПетербургеГород
            Прогулки на свежем воздухе — неотъемлемая часть здорового образа жизни и развития ребёнка. Gazeta.SPb собрала…

              Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условие

                Для получения пенсии в 50 тысяч рублей в 2025 году потребуется одно условиеНовости
                В 2025 году для того чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, необходимо будет…

                  В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»

                    В Авито поддержали две команды, участвующие в «Битве роботов»Новости
                    В Екатеринбурге прошел очередной этап Международного чемпионата «Битва роботов». Единственная женская команда от Авито петербургская…

                      Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытаниях

                        Актер Михаил Трухин рассказал об успехах на экране и личных испытанияхКультура
                        Артист Михаил Трухин достиг значительных высот в своей карьере, исполнив роль милиционера Вячеслава Волкова в…