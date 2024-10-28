В AppStore завершилась модерация приложения «Парковки Санкт-Петербурга»

В AppStore успешно завершился процесс модерации обновленного приложения «Парковки Санкт-Петербурга». Теперь пользователям с операционной системой iOS рекомендуют обновить или скачать новую версию приложения, чтобы обеспечить его корректное функционирование.

Кроме того, для оплаты парковки в Петербурге доступны несколько удобных способов. Владельцы автомобилей могут воспользоваться личным кабинетом на официальном сайте parking.spb.ru, а также осуществлять платежи через паркоматы, расположенные на территории города.

Для абонентов мобильных операторов МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 предусмотрена возможность оплаты с помощью SMS-сообщений на номер 3065. Кроме того, пользователи могут воспользоваться приложением «Парковки России», которое также предоставляет возможность оплаты парковочных услуг.

Получить дополнительную информацию о работе парковочного пространства в Петербурге можно, позвонив в круглосуточный контакт-центр по номеру 417-50-00. Служба поддержки готова ответить на все вопросы и помочь пользователям с любыми возникающими проблемами.