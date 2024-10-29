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На 105-м году жизни скончалась знаменитая балерина Аглая Чернова

Фото: пресс-служба государственного Детского музыкального театра "Зазеркалье"; директор-распорядитель Российской Национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин"

В Петербурге 27 октября умерла Аглая Михайловна Чернова, уникальная личность, чья жизнь неразрывно связана с историей и культурой города. На 105-м году жизни она оставила яркий след в мире балета и в сердцах людей.

Аглая Михайловна училась у знаменитой Агриппины Вагановой и с 1939 года выступала в Кировском (ныне Мариинском) театре. Во время блокады Ленинграда она не покинула город, продолжая танцевать для его жителей, страдающих от голода и бомбежек. В её семейном архиве сохранились афиши спектаклей, таких как «Кармен» в 1942 году и «Вечер балета» в 1944 году. В одном из интервью, посвященных её столетию, она рассказывала о трудных условиях:

— Зрительный зал был разрушен, мы переодевались в царской ложе и танцевали в фойе. Зимой люди приходили в пальто, не раздеваясь, от холода.

Аглая Михайловна выступала на фронте, а также в госпиталях для раненых солдат. Она вспоминала, как танцевала для тех, кто страдал от тяжёлых ранений, и как их улыбки дарили ей надежду. Во время блокады она служила в местной противовоздушной обороне, дежуря по ночам на крышах и обезвреживая падающие бомбы. Её квартира и родной театр были разрушены снарядами.

После окончания Великой Отечественной войны Аглая Михайловна вернулась на сцену Кировского театра и продолжила дело своего учителя, поступив в консерваторию на балетмейстерский факультет. С 1949 года по приглашению Вагановой она более четырёх десятилетий преподавала в Ленинградском хореографическом училище, где её выпускники, такие как Галина Мезенцева и Людмила Семеняка, стали звёздами мирового балета.

До последних дней Аглая Михайловна была окружена заботой и любовью своей большой семьи, все члены которой связаны с театром. Её дочь Татьяна Чернова работает в Петербургском государственном детском музыкальном театре «Зазеркалье».

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