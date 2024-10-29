В России хотят повышать рождаемость с помощью доступности удаленки для женщин

Представители движения «Ветераны России» заявили, что увеличение возможностей для удаленной работы для женщин может оказать положительное влияние на рождаемость в стране. Обращение общественников стало доступно изданию 360.ru.

В организации отметили, что миллионы женщин в России работают в профессиях, которые можно успешно выполнять дистанционно. К таким специальностям относятся бухгалтеры, маркетологи, IT-специалисты, а также некоторые категории госслужащих. Эксперты движения подчеркнули, что женщины, работающие на удаленке, чаще становятся мамами.

Председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов подчеркнул важность поддержки семейных ценностей и заявил, что предоставление женщинам возможностей для удаленной работы является правильным шагом. Резяпов добавил, что такие меры могут способствовать укреплению семейных связей и повышению рождаемости в стране.