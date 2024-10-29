  • 18+

  • Сегодня

    29.10.24, Вт

    Погода

    +6°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.23 €105.22 ¥13.61

В Петербург 30 октября придет сильный ветер до 20 метров в секунду

Фото: Baltphoto / Павел Долганов

Главное управление МЧС России по Петербургу информирует жителей о предстоящем ухудшении погодных условий в городе.

Согласно прогнозам Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 октября в Петербурге предсказывается усиление ветра, скорость которого в отдельных районах может достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим жителям советуют проявлять осторожность и внимательно следить за изменениями погоды, чтобы избежать грядущих неприятностей.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ:

Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений

    Россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накопленийНовости
    В 2025 году граждане России получат возможность забрать свои пенсионные накопления разовой выплатой, сумма которой…

      Психолог рассказала, почему дети становятся квадроберами

        Психолог рассказала, почему дети становятся квадроберамиОбщество
        Психолог медицинского центра из Екатеринбурга Александра Шарапова пояснила, что толкает детей примерять на себя маски…

          В Петербург 30 октября придет сильный ветер до 20 метров в секунду

            В Петербург 30 октября придет сильный ветер до 20 метров в секундуНовости
            Главное управление МЧС России по Петербургу информирует жителей о предстоящем ухудшении погодных условий в городе.…

              Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качелях

                Забытые радости: места в Петербурге, где взрослым можно покататься на качеляхГород
                В современном мире, полном суеты и забот, иногда так хочется окунуться в детство и насладиться…

                  Путин на БРИКС дарил ручки с хохломой почетным гостям саммита

                    Путин на БРИКС дарил ручки с хохломой почетным гостям саммитаНовости
                    Как стало известно изданию «БИЗНЕС Online», президент России Владимир Путин подготовил для гостей саммита БРИКС…

                      Петербуржцы чаще других россиян страдают от бессилия

                        Петербуржцы чаще других россиян страдают от бессилияНовости
                        По данным hh.ru и Halsa, осенью текущего года около трети работников в Петербурге столкнутся с…