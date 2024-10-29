В Петербург 30 октября придет сильный ветер до 20 метров в секунду

Главное управление МЧС России по Петербургу информирует жителей о предстоящем ухудшении погодных условий в городе.

Согласно прогнозам Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 октября в Петербурге предсказывается усиление ветра, скорость которого в отдельных районах может достигать 20 метров в секунду.

В связи с этим жителям советуют проявлять осторожность и внимательно следить за изменениями погоды, чтобы избежать грядущих неприятностей.