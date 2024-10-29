В начале ноября в Петербурге откроют первые катки

С приближением ноября Петербург готовится к первым морозам и снегопадам, а вместе с ними – к открытию популярных ледовых катков, где каждый сможет насладиться зимними развлечениями. С понижением температур катки в разных районах города готовятся к приему первых посетителей. Издание Peterburg2 собрало информацию о предполагаемых датах открытия некоторых из них.

Один из самых атмосферных катков города, известный как «Каток у моря», откроется на территории Севкабель Порта 9 ноября. Это уже седьмой сезон работы ледовой площадки с видом на залив, которая с каждым годом привлекает все больше посетителей. В этом сезоне каток будет занимать площадь в 2200 квадратных метров. Уникальная локация у воды делает его особенно привлекательным для жителей и гостей города, добавляя к катанию прекрасные виды и зимнюю атмосферу.

Расположенный всего в 10 километрах от Петербурга, «Лесной каток» в Охта Парке откроет зимний сезон уже 2 ноября. Этот каток, проходящий сквозь хвойный лес, имеет внушительную площадь в 5000 квадратных метров, что позволяет любителям активного отдыха кататься среди живописных пейзажей природы. Каток славится своей атмосферой: освещение, окружающий лес и удобная инфраструктура делают его популярным местом для семейного и романтического отдыха на льду.

Каток, расположенный у торгово-развлекательного центра «Охта Молл», вероятно, начнет свою работу в первых числах декабря. Здесь в прошлом году организаторы подготовили рождественскую ярмарку и аттракционы, поэтому можно ожидать, что и в этом сезоне посетителей встретит праздничная атмосфера.

Ещё одно популярное место зимнего отдыха – каток в Никольских рядах – планирует открыться 30 ноября.