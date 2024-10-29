В России с начала года добыли 4,2 млн тонн морепродуктов

С начала 2024 года российские рыболовы добыли свыше 4,2 миллиона тонн водных биоресурсов, как следует из данных, предоставленных пресс-службой Росрыболовства.

Наибольший объем вылова пришелся на Дальневосточный и Северный бассейны, что говорит о региональных особенностях рыболовства. В частности, в Дальневосточном бассейне рыбаки добыли более 3,2 миллиона тонн водных биоресурсов. К таким ресурсам, преимущественно, относятся минтай с добычей в 1,77 миллиона тонн, треска с выловом в 95,9 тысячи тонн, тихоокеанская сельдь с объемом в 343,7 тысячи тонн, дальневосточная камбала и сардина иваси с добычей в 57,2 и 402,4 тысяч тонн соответственно.

Рыболовы Северного бассейна также показали хорошие результаты, добыв 388,4 тысячи тонн водных биоресурсов, включая 198,9 тысячи тонн трески, 50,1 тысячи тонн пикши и 51,7 тысячи тонн мойвы, сообщил «ФедералПресс».

Отдельно стоит отметить результаты вылова в Западном, Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах. В Западном бассейне добыто 61,3 тысячи тонн водных биоресурсов, в том числе шпроты и балтийская сельдь. В Азово-Черноморском бассейне добыча составила 26,8 тысяч тонн, а в Волжско-Каспийском бассейне – 59,7 тысяч тонн, где основными видами добычи стали килька и частиковые виды рыб.

Кроме того, российский флот активно действовал в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана, где было добыто 425,95 тысяч тонн.

По состоянию на 26 октября к морским портам Приморского края подошло 32 рыболовных судна с 21,701 тысячей тонн рыбопродукции на борту.