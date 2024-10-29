Турецкий суд депортирует гида из Петербурга за фото с местной жительницей

Судебное разбирательство в Турции по делу петербургского гида, которого обвинили в несанкционированной съемке местной жительницы в стамбульском метро, завершилось решением о его депортации. Об этом журналистам «КП-Петербург» сообщила супруга задержанного Дарья.

Инцидент произошел в Стамбуле, где россиянин, работающий гидом, сфотографировал местную жительницу в метро, что и стало поводом для судебного разбирательства. На мужчину подали жалобу, и местные правоохранительные органы начали расследование. Турецкое законодательство строго регулирует вопросы защиты частной жизни, и подобные действия могут быть расценены как нарушение прав граждан. Прокуратура настаивала на суровом наказании, требуя для обвиняемого максимального срока заключения – трех лет тюрьмы.

Суд принял решение назначить условный срок вместо реального лишения свободы, что позволило избежать тюремного заключения. Однако, поскольку россиянин не является гражданином Турции, его не освободили после вынесения приговора, а перевели в миграционную тюрьму для дальнейшего оформления депортации.