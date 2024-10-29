  • 18+

  • Сегодня

    29.10.24, Вт

    Погода

    +4°

  • 18+

  • Курсы валют

    $97.23 €105.22 ¥13.61

В Петербурге движение на ЗСД ограничит строительство Витебской развязки

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в рамках работ по строительству Витебской развязки введут ограничения на движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» сообщила о временных закрытиях, которые начнутся в ночь на 29 октября. Съезд с ЗСД на Благодатную улицу будет недоступен с 23:00 29 октября до 06:00 30 октября, а также с 23:00 31 октября до 06:00 1 ноября.

Кроме того, в южном направлении будет закрыт съезд с Благодатной улицы на ЗСД в течение четырех ночей: 30 октября, 1, 4 и 5 ноября. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные заторы на указанных участках дороги.

ПОДЕЛИТЬСЯ:

В Петербурге приостановили движение метро из-за пранкера

    В Петербурге приостановили движение метро из-за пранкераНовости
    В Петербурге движение метро временно остановили из-за инцидента с 33-летним пранкером по имени Андрей. Мужчина…

      В Петербурге ушел из жизни скульптор Евгений Ротанов

        В Петербурге ушел из жизни скульптор Евгений РотановКультура
        В Петербурге на 84-м году жизни скончался известный скульптор Евгений Ротанов. Информация о его смерти…

          В Ленинградском зоопарке показали рыбу, приносящую богатство

            В Ленинградском зоопарке показали рыбу, приносящую богатствоНовости
            Ленинградский зоопарк представил посетителям азиатскую аровану, рыбу, которая символизирует богатство и изобилие. Переливающиеся красно-оранжевые чешуйки…

              Икону с перенесением мощей Александра Невского выставят в Петропавловской крепости

                Икону с перенесением мощей Александра Невского выставят в Петропавловской крепостиАфиша
                В Иоанновском равелине Петропавловской крепости пройдет выставка уникальной иконы, на которой изображена сцена перенесения мощей…

                  По сценарию братьев Стругацких «Машина желаний» создадут киновселенную

                    По сценарию братьев Стругацких «Машина желаний» создадут киновселеннуюКультура
                    Первый канал в сотрудничестве с кинокомпанией «Марс Медиа» начал работу над созданием медиавселенной, основанной на…

                      Стало известно, куда пропали предыдущие вокалистки «Ленинграда»

                        Стало известно, куда пропали предыдущие вокалистки «Ленинграда»Культура
                        Известный проект вновь привлек внимание, когда Сергей Шнуров пригласил скандально известную артистку Инстасамку для работы…