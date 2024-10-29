В Петербурге движение на ЗСД ограничит строительство Витебской развязки

В Петербурге в рамках работ по строительству Витебской развязки введут ограничения на движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы» сообщила о временных закрытиях, которые начнутся в ночь на 29 октября. Съезд с ЗСД на Благодатную улицу будет недоступен с 23:00 29 октября до 06:00 30 октября, а также с 23:00 31 октября до 06:00 1 ноября.

Кроме того, в южном направлении будет закрыт съезд с Благодатной улицы на ЗСД в течение четырех ночей: 30 октября, 1, 4 и 5 ноября. Водителей просят заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные заторы на указанных участках дороги.