В Ленинградском зоопарке показали рыбу, приносящую богатство

Ленинградский зоопарк представил посетителям азиатскую аровану, рыбу, которая символизирует богатство и изобилие.

Переливающиеся красно-оранжевые чешуйки этого удивительного существа привлекают внимание и создают волшебное зрелище. Зоопарк поделился уникальными кадрами с арованой 29 октября, которые позволили зрителям насладиться ее красотой.

Представители зоопарка отметили, что этот вид рыб является одним из древнейших, а также редким и находящимся на грани исчезновения. В азиатской культуре арована ассоциируется с процветанием и благополучием, что делает ее особенно значимой. Рыба уверенно передвигается по своему аквариуму, демонстрируя изящные линии своего тела. Из-за необычной формы аровану часто называют «рыбой-драконом».