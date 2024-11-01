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Футболист Дмитрий Тарасов поделился подробностями отношений с дочерью Ангелиной

Фото: pxhere.com

Дмитрий Тарасов, известный футболист, на протяжении шести лет состоит в браке с Анастасией Костенко, которая подарила ему четверых детей. Однако у спортсмена есть и старшая дочь Ангелина, появившаяся на свет в его первом браке с Оксаной Пономаренко. Девочка живет с матерью в Петербурге.

В недавнем разговоре с подписчиками в социальных сетях Тарасов рассказал, что их встречи с Ангелиной стали значительно реже. Основным способом общения для них остаются текстовые сообщения. Футболист отметил, что всегда с радостью ждет приезда дочери, однако Ангелина, отметившая в этом году 15-летие, не спешит навестить его и своих сводных братьев и сестер.

«Конечно, мы общаемся. В последнее время чаще через сообщения, чем видимся. Дочка взрослеет, у нее появляется своя личная жизнь», — пояснил Тарасов.

Тем не менее, в настоящее время отношения между Тарасовым и Ангелиной складываются позитивно, а его нынешняя супруга охотно приняла падчерицу.

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