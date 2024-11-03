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Певец Сергей Лазарев принес извинения за свое поведение и прыжки в эфире

Фото: скрин с видео

Певец Сергей Лазарев поделился своими мыслями о эмоциональном всплеске, который произошел во время спецвыпуска шоу «Ну-ка, все вместе!».

Артист признался, что это проявление чувств стало результатом накопившегося недовольства из-за поведения некоторых экспертов. В своем Telegram-канале Лазарев отметил, что уже извинился за форму, в которой была высказана его претензия, сославшись на скандал с фониатром Львом Рудниным.

«Что касается этичности моего эмоционального порыва, он был вызван накопительным эффектом поведения некоторых экспертов, которые из программы в программу демонстрировали предвзятое отношение к участникам», — написал Лазарев.

Артист также подчеркнул, что в этом конфликте «ни одного Льва Борисовича» не пострадало. По его словам, зрители смогут увидеть Руднина в новых выпусках шоу, что подтверждает его желание продолжить сотрудничество. Лазарев напомнил, что результаты специального выпуска не повлияют на итоги шестого сезона программы.

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