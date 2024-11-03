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Сборная юниорок из Петербурга заняла первое место в командном первенстве России по гимнастике

Фото: pxhere.com

Сборная юниорок из Петербурга продемонстрировала выдающиеся результаты на командном первенстве России по спортивной гимнастике, заняв первое место.

Соревнования проходили в Сириусе и собрали юных гимнасток в возрастной категории от 11 до 15 лет. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного комитетом по физической культуре и спорту.

В состав победившей команды вошли сильнейшие спортсменки, представляющие различные спортивные школы. Среди них — воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Комета», две юниорки из спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района, а также трое талантливых гимнасток из спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского района.

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