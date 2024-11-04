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Фигуристка Медведева раскрыла детали отношений с Тутберидзе после ОИ-2018

Фото: скрин с видео

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась своими мыслями о взаимоотношениях с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, под чьим руководством она выступала на Олимпиаде-2018.

В интервью Ксении Собчак Медведева уверенно заявила, что сейчас между ними нет обид, и добавила, что ощущает лишь благодарность к тренеру.

«На сегодняшний день обид действительно нет. Я говорю это искренне. У нас с Этери Георгиевной прекрасные отношения. Я спокойно посещаю её каток и чувствую себя комфортно», — отметила она.

Фигуристка также упомянула, что не проводила разговор с Тутберидзе. Хотя она воспитана с пониманием важности общения, считает, что в их текущих отношениях обсуждение не является необходимым.

«Возможно, мне и хотелось бы пообщаться, но, глядя на ситуацию, я осознаю, что это не обязательно. Я выросла и понимаю многие вещи», — добавила Медведева.

В целом Медведева не таит обиду на тренера за ее решение на Олимпиаде.

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