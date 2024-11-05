Петербургские власти будут бороться с наценкой на рынке

В Петербурге на повестке дня стоит новое постановление, касающееся обязательного указания наценок на социально значимые продукты в магазинах. Этот документ направлен на повышение прозрачности ценообразования, а также на борьбу с ситуациями, связанными со спекулятивным увеличением цен. Об этом отмечается в пояснительной записке к проекту.

Автором законопроекта выступил депутат Андрей Рябоконь, который отметил, что цены на продукты растут с опережением, что негативно сказывается на наиболее уязвимых слоях населения. По его мнению, наценка, устанавливаемая розничными торговцами, не всегда является справедливой и объективной.

Депутат предложил, чтобы продавцы обязаны были указывать размер наценки в процентах от первоначальной цены рядом с ценой на социально значимые товары. В случае, если инициатива будет поддержана, она затронет такие продукты, как мясо, масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, крупы, овощи и некоторые фрукты.