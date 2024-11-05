Патриарх Кирилл высказался о допустимости смертной казни как крайней мере наказания

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл заявил о возможности применения смертной казни как крайней меры наказания. Эти слова прозвучали во время встречи с ветеранами специальной военной операции в рамках президентской программы «Время героев».

В ходе своего выступления Патриарх Кирилл отметил, что Церковь не настаивает на полной отмене смертной казни. Ссылаясь на Священное Писание, он подчеркнул, что убийство в рамках наказания за тяжкие преступления допускается, хотя и считается крайне нежелательным. По его мнению, Иисус Христос не осуждал эту меру, несмотря на то что сам он был несправедливо осужден и казнен. Это, по словам Патриарха, позволяет Церкви не настаивать на безусловном отказе от смертной казни и оставить этот вопрос на усмотрение государства.

«Смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории. Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел смертную казнь», — сказал Патриарх Кирилл.

При этом глава Русской православной церкви выразил поддержку действующему в России мораторию на смертную казнь, который действует с 1996 года. Патриарх считает разумным следить за тем, как мораторий влияет на уровень преступности в стране. Если уровень преступности снизится в результате действия моратория, то, по его мнению, вопрос о возвращении смертной казни можно будет окончательно закрыть.