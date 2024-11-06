Сооснователь Bright Rich рассказал о связи рынка недвижимости и кризисов экономики

Сооснователь Bright Rich Виктор Заглумин придерживается мнения, что рынок коммерческой недвижимости, являясь первой производной от реального бизнеса, является хорошим опережающим индикатором роста или падения экономики.

Заглумин пояснил, что в данном случае имеется определенная последовательность. Например, и в 2008 году, и в четвертом квартале 2013-2014 годов в первую очередь сокращение объема сделок, выход ставки аренды на плато и характерное являлись определениями складского рынка города. Лишь после тренд охватил и московский рынок, сообщает «Деловой квартал Санкт-Петербург».

Как следует из итогов первого, второго и третьего кварталов 2024 года объем сделок со складской недвижимостью в Петербурге составил 305 тыс. «квадратов», из которых на третий квартал выпало 81,7 тысячи. Показатель стал минимальным.