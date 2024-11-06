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Петербурженка сломала ребра в театре ЛДМ

Фото: Baltphoto /Елена Яковлева

Жительница Петербурга получила серьезные травмы, в том числе сломала четыре ребра, в результате падения из балкона Ленинградского дворца молодежи (ЛДМ). Об этом сообщил телеграм-канале «Mash на Мойке» 6 ноября. Инцидент произошел во время ее посещения мюзикла «Мастер и Маргарита», когда женщина спускалась с балкона.

Находясь на представлении, горожанка начала спускаться с места, которое не имело достаточного освещения. На пути отсутствовала ступенька, и вместо нее был лишь выступ, обрамленный без перил и поручней.

После падения на место происшествия прибыли посетители театра, которые оказали женщине первую помощь. Вскоре подъехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшую в Мариинскую больницу. В результате медицинского обследования ей поставили диагноз, включающий переломы ребер, значительную гематому на лице, наличие жидкости в легких, а также травмы головы и тазобедренного сустава.

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