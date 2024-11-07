«Преступление и наказание»: секреты и тайны литературного шедевра Достоевского

Роман «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского — это не только шедевр мировой литературы, но и произведение, которое продолжает волновать умы литературных исследователей. В России на фоне выхода одноимённого сериала, произведение снова начало набирать популярность, и многие заново открывают для себя работу Достоевского. Gazeta.SPb собрала подборку некоторых секретов и тайн романа, которые заинтересуют поклонников «Преступления и наказания».

Соня Мармеладова: тайна полного имени героини

В романе «Преступление и наказание», как и во всех произведениях Достоевского, имена персонажей имеют глубокий смысл. Обычно писатель предоставляет нам имя, отчество и фамилию героя, и все три компонента следует рассматривать вместе.

Например, полное имя Сони — Софья Семёновна Мармеладова. Ее имя происходит от древнегреческого слова, которое означает «мудрость». Это качество героини помогает Раскольникову осознать свои преступления и начать духовное возрождение.

Отчество Сони отсылает читателей к Симеону Богоприимцу, жителю Иерусалима, которому было обещано, что он не умрёт, пока не встретит Спасителя — Христа. В зависимости от интерпретации, Христом может быть либо Соня, либо Раскольников.

Фамилия Мармеладова подчёркивает контраст между счастливой, беззаботной жизнью и тяжёлой судьбой героини.

Место жительства Раскольникова

«Каморка его находилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру…»

Многие читатели обсуждали тесное жилище главного героя, но мало кто уделял внимание тому, что комната располагалась под крышей дома. Этому можно предложить два объяснения.

Во-первых, это отражает теорию Раскольникова, его идею о «сверхчеловеке»: живя на последнем этаже, он возвышается над остальными людьми.

Во-вторых, таким образом Достоевский показывает, что Раскольников живёт под самым небом, под взглядом Бога, который в конце романа дарует герою спасение.

Интересная хронология событий

«В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер…»

Роман начинается с этой фразы, но точная дата не указана. В начале романа, рассказывая Раскольникову о своей жизни, Мармеладов упоминает, что принёс зарплату домой шесть дней назад.

Так как чиновники обычно получали оплату первого числа каждого месяца, можно сделать вывод, что разговор состоялся 7 июля. Убийство происходит через день после этого, 9 июля, в самый жаркий день лета. Таким образом, можно соотнести дальнейшие события романа с реальной хронологией:

10 июля — вызов в полицию;

с 11 по 14 июля — бред и выздоровление;

15 июля — просьба Раскольникова прочитать Евангелие;

16 июля — смерть Катерины Ивановны, в связи с чем Раскольников теряется во времени на два-три дня;

19 июля — похороны, последний разговор с Порфирием Петровичем;

ночь на 20 июля — Свидригайлов стреляется;

20 июля — признание в убийстве, прощание с родными, попадание под дождь.

Похоже, Раскольников попал под дождь не случайно: 20 июля по старому стилю отмечается Ильин день. В этот день Илья-пророк проезжает по небу на колеснице, гремит гром и сверкают молнии. Таким образом, святой наказывает злых духов и тех, кто нарушил Божьи законы, дождь в этот день очищает от зла.

Место таинственной канавы в романе

«Куда же идти? Это было уже давно решено: „Бросить всё в канаву, и концы в воду, и дело с концом“»

После убийства старухи-процентщицы Раскольников задумывается о том, как избавиться от украденных вещей, что подтверждается цитатой выше. Та самая канава встречается Раскольникову по пути к дому Алены Ивановны, а затем на пути в полицейский участок. Таким образом, канава является одной из ключевых локаций романа. Это слово упоминается в романе более 20 раз и всегда в важном контексте.

В Петербурге есть несколько небольших каналов, которые называются канавками, но именно канава в городе была только одна. Так петербуржцы называли Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова.

Связь опыта каторги Достоевского и истории Раскольникова

«Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека…»

Достоевский писал роман, имея опыт каторги. Он неоднократно признавал, что этот этап жизни сильно повлиял на него.

Многие задаются вопросом, действительно ли Раскольников находит возрождение в конце романа. Чтобы развеять сомнения, достаточно обратить внимание на последние слова «Преступления и наказания», которые представлены выше.

В некотором смысле финал романа можно считать автобиографическим. Каторга изменила Раскольникова так же, как и автора.