Проектировщики разъяснили, почему у «Горного института» нет подземного перехода

Проект станции метро «Горный институт» на Васильевском острове не включит подземный переход под Большим проспектом В.О.

Первый заместитель генерального директора «Ленметрогипротранса» Сергей Ветлугин пояснил на конференции по транспортной инфраструктуре, что наличие инженерных сетей часто не позволяет их переносить.

«Это повлекло за собой дополнительные решения, которые в конечном итоге не позволили реализовать задачу, связанную с созданием подземных переходов», — отметил он, комментируя ситуацию.

При этом Ветлугин не предоставил подробной информации о том, как удалось обойти аналогичные проблемы с подземными переходами на других станциях метро в центре Петербурга и Москвы.