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Принц Уильям откровенно рассказал о переживаниях из-за болезней отца и жены

Фото: скрин с видео

Уходящий год оказался особенно трудным для принца Уильяма, который столкнулся с серьезными проблемами в семье. В это время он узнал о тяжелых заболеваниях своего отца, короля Карла III, и жены, Кейт Миддлтон. Об этом принц поделился в недавнем интервью.

Оба близких человека проходили серьезное лечение, в частности, Кейт Миддлтон проходила курс химиотерапии на протяжении девяти месяцев. В последние недели стало известно, что состояние как короля, так и принцессы улучшилось, что позволило принцу Уильяму немного расслабиться. В своем интервью он признался, что переживания за здоровье любимых людей давили на него.

«Честно? Это было ужасно. Наверное, это был самый тяжелый год в моей жизни. Было трудно справляться со всем, не сбиваясь с курса. Но я горжусь своей женой и своим отцом за тот путь, который они проделали. С точки зрения личной семейной жизни, да, это было жестоко», — откровенно поделился Уильям.

Кейт Миддлтон, в свою очередь, также не раз делилась своими переживаниями относительно болезни. Она подчеркивала, что делает все возможное для восстановления и выражала благодарность всем, кто поддерживал ее в этот непростой период. У Кейт был диагностирован рак толстой кишки, что стало шоком для всей семьи.

«Это стало огромным потрясением. Нам с Уильямом пришлось потратить время, чтобы осмыслить все и справиться с этим в кругу семьи. Я нуждалась в времени для восстановления после серьезной операции и начала лечения. Но, главное, нам нужно было объяснить все нашим детям — Джорджу, Шарлотте и Луи — и заверить их, что со мной все будет в порядке», — рассказала принцесса.

Во время своего лечения Кейт отсутствовала в медийном пространстве, что привело к возникновению множества слухов и конспирологических теорий. Некоторые утверждали, что она переживает тяжелое психологическое состояние из-за возможной измены супруга, другие же выдвигали более экстравагантные версии о ее гибели. Однако все эти слухи остались без подтверждения. Недавно Кейт Миддлтон вновь приступила к выполнению своих обязанностей, хотя пока она занимает облегченные позиции.

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