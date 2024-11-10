В Петербурге прошло мероприятие «На страже закона»

В Петербурге состоялось праздничное мероприятие «На страже закона», приуроченное к Дню сотрудника органов внутренних дел. Организаторами встречи выступили сторонники партии «Единая Россия» и подростково-молодежный клуб «Перспектива». Событие прошло при поддержке местных властей, и стало важной вехой в чествовании тех, кто служит на страже правопорядка.

В мероприятии приняли участие сотрудники органов внутренних дел, курсанты старших курсов Петербургского университета МВД России, а также преподаватели учебного заведения. Торжественная встреча стала отличной возможностью для молодежи и будущих сотрудников правоохранительных органов пообщаться с опытными коллегами и обменяться мнениями.

Председатель совета сторонников партии Владимирского округа Центрального района Петербурга Егор Кетенчиев поздравил всех курсантов и сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником. Он пожелал здоровья, счастья и активного участия в жизни страны.

Кроме того, Кетенчиев подчеркнул важность работы над укреплением доверия среди граждан к полицейской профессии и повысил внимание к роли сотрудников ОВД в жизни общества.