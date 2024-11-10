В Петербурге новая неделя начнётся с тумана и гололедицы на дорогах

В понедельник, 11 ноября, в Петербурге установится облачная погода с прояснениями, сообщила пресс-служба городского управления МЧС. Специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозируют, что в этот день осадков не будет, однако местами утром возможен туман, что создаст дополнительные неудобства для жителей города.

Температурный режим в Петербурге в течение дня будет прохладным. Ночью температура воздуха опустится до -1°…-3°C, а в дневные часы ожидается небольшое повышение до +1°…+3°C. Ветер южного направления будет дуть со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление в городе будет снижаться, что также может повлиять на самочувствие некоторых горожан. Важно отметить, что на дорогах Петербурга, особенно ночью и утром, ожидается образование гололедицы.