В Петербурге увеличилось количество держателей «Единой карты петербуржца» на 16%

В Петербурге количество владельцев «Единой карты петербуржца» выросло на 16%, сообщает Телеканал Санкт-Петербург. Это увеличение числа пользователей стало возможным благодаря запуску новых сервисов, включая интерфейс для детей, а также подключению карты к важному городскому проекту «Серебряный возраст».

С 1 сентября этого года было подано более 60 тысяч заявок на оформление карты, и уже выпущено 48 тысяч новых карт. В результате, все больше горожан имеют доступ к социальным льготам и услугам через «Единую карту петербуржца».

Также на портале и в мобильном приложении карты продолжает функционировать интерактивный сервис «Городской диалог». На данный момент петербуржцев спрашивают о том, как они оценивают работу Почты России, а также какие городские услуги они используют наиболее часто.