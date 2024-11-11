На территории «Красного треугольника» нашли труп 16-летней девушки

В Петербурге в Адмиралтейском районе следственные органы занимаются расследованием смерти несовершеннолетней девушки. По факту обнаружения тела 16-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, вечером 10 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на территории бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале было найдено тело девушки с травмами, которые указывают на падение с высоты.

Сотрудники следственного отдела по Адмиралтейскому району провели осмотр места происшествия и инициировали проведение комплекса судебных экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося. В настоящее время идет работа с очевидцами происшествия.