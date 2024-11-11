Петербург начал готовиться к Новому году

Северная столица активно готовится к встрече зимних праздников.

В Петербурге начали появляться новогодние украшения, создавая атмосферу предстоящей зимней сказки. Как сообщило издание 78.ru, на улицах города уже начали устанавливать праздничные элементы.

В частности, в районе Петропавловской крепости на деревьях были развешаны гирлянды, создавая тем самым сказочную атмосферу у исторической достопримечательности. Не остался без новогоднего декора и Чкаловский проспект, который также был украшен яркими огоньками.