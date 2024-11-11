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Как получить компенсацию от застройщика за некачественный ремонт: подробная инструкция

Фото: Baltphoto

Приобретение квартиры в новостройке – это важный и радостный момент для каждого собственника. Однако, не всегда ожидания от состояния жилья оправдываются. Часто возникают претензии к качеству отделки, и некоторые дефекты становятся заметны лишь спустя некоторое время после подписания акта приёма-передачи квартиры. В таких случаях собственники вправе требовать компенсацию от застройщика за некачественный ремонт. В этой статье расскажем, как действовать в таких ситуациях, чтобы получить возмещение затрат на исправление недостатков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Первоначальные дефекты, такие как отсутствие стеклопакетов, трещины на стенах или проблемы с канализацией, обычно обнаруживаются сразу во время приёма квартиры. Однако многие недочеты могут быть не видны на первый взгляд.

«Часто покупатели не замечают отслоение штукатурки, неровности полов или стен, пустоты под плиткой, а также возможные проблемы с электрикой и вентиляцией», – отметил Павел Киреев, директор экспертной компании.

Поэтому многие владельцы квартир предпочитают приглашать экспертов, которые могут выявить все скрытые дефекты. Для начала нужно составить официальную претензию с фотографиями и видеозаписями дефектов. Документы отправляются застройщику заказным письмом с уведомлением или передаются лично. Важно, чтобы у собственника остался второй экземпляр с подписью застройщика. Срок рассмотрения претензии составляет до 30 дней. Если застройщик не отвечает или отказывается устранять недостатки, следует обратиться в суд.

По словам адвоката, в случае обращения в суд, судебная экспертиза часто подтверждает результаты предварительной проверки. Если суд вынесет решение в пользу собственника, он может получить компенсацию за некачественную отделку.

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